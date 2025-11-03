CalcioNewsRadio e Tv

In programma per domani il quinto episodio di OiR – Oltre il Risultato

By Guido Russo
In programma per domani il quinto episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
Sarà disponibile su Spotify domani, 4 Novembre a partire dalle ore 9.

Di cosa parleremo:

  • L’equilibrio del campionato italiano;
  • Il giovane Como di Fabregas;
  • Il bugiardo 1-0 di Milan – Roma.

Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA

Inoltre, l’episodio potrà essere ascoltato su Radio IBR Scampia domani Martedì 4 Novembre alle 13:00 e alle 20:00.

Non perdetelo!

