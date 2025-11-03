“Hojlund e Neres mi sono sembrati come bambini seduti sui seggiolini in macchina”

“Faccio una provocazione: top Beukema che, non giocando, ha consentito al Napoli di non prendere gol. Nell’80% delle partite che ha disputato, i partenopei hanno subito gol. Bisogna rivedere qualcosa.

L’altro, senza provocazioni, è Rrahmani. Lo dico senza giri di parole. È da anni la costante del Napoli. Non ha il nome esotico, ma è affidabile, concreto, un leader silenzioso. È la carne buona che resta quando si asciuga il brodo.