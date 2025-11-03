Femminile – Sorteggio delle qualificazioni al Mondiale del 2027, le tre avversarie della azzurre

Domani alle ore 13 a Nyon (diretta su uefa.com) sarà presente anche il Ct Andrea Soncin. Le prime due partite dei gironi a febbraio/marzo 2026
Dopo lo straordinario cammino a EURO 2025, la Nazionale Femminile si appresta a scoprire i nomi delle avversarie che affronterà nel percorso di avvicinamento alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Domani alle 13 a Nyon (diretta streaming su uefa.com) si svolgerà il sorteggio della fase a leghe delle qualificazioni al Mondiale 2027, che si disputeranno tra febbraio e giugno 2026.
Grazie al secondo posto nel girone dell’ultima Nations League, l’Italia ripartirà dalla seconda fascia della Lega A insieme a Inghilterra, Norvegia e Paesi Bassi (nella prima ci sono Spagna, Germania, Francia e Svezia, ossia le Nazionali qualificate alla Final Four della competizione UEFA). Al sorteggio sarà presente il Ct Andrea Soncin, che a fine mese volerà con la squadra in Florida per giocare due amichevoli con la selezione USA, in programma il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (entrambe con calcio d’inizio all’1 italiana).
Nelle qualificazioni, come nella fase a leghe della Nations League, le squadre si sfidano in gironi da quattro o tre (Lega C), con ognuna che gioca una partita in casa e una in trasferta contro tutte le avversarie del proprio girone.
Le vincitrici di ciascun girone della Lega A guadagneranno il pass per il torneo iridato che si giocherà tra meno di due anni in Brasile. I restanti sette posti diretti, e un ulteriore posto attraverso gli spareggi interconfederali di febbraio 2027, verranno messi in palio attraverso gli spareggi che prevedono due turni da giocarsi a ottobre e novembre/dicembre 2026.
LEGA A
FASCIA 1
1 Francia
2 Germania
3 Spagna
4 Svezia
FASCIA 2
5 Paesi Bassi
6 Inghilterra
7 Italia
8 Norvegia
FASCIA 3
9 Danimarca
10 Austria
11 Islanda
12 Polonia
FASCIA 4
13 Slovenia
14 Serbia
15 Ucraina
16 Repubblica d’Irlanda
CALENDARIO QUALIFICAZIONI AL MONDIALE 2027
Giornate di qualificazione 1 e 2: 26 febbraio-7 marzo 2026
Giornate di qualificazione 3 e 4: 9-18 aprile 2026
Giornate di qualificazione 5 e 6: 3-9 giugno 2026
Sorteggio spareggi turno 1 e 2: 24 giugno 2026
Spareggio 1 (andata e ritorno): 7-13 ottobre 2026 Spareggio 2 (andata e ritorno): 26 novembre-5 dicembre 2026
Spareggi interconfederali: febbraio 2027
Fase finale: 24 giugno-25 luglio 2027 (Brasile)
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.