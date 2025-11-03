NewsCalcioRassegna Stampa

Ecco come cresce l’altro Napoli in cerca di nuove soluzioni

By Giuseppe Sacco
Sono in crescita e in campo, ad ogni azione o tocco palla, sembra dicano: ci siamo anche noi. Lo sa bene Conte che ha speso parole d’elogio per ognuno di loro, preziosi alleati di una stagione che si preannuncia lunga e che già presenta insidie una dopo l’altra.

 

Gutierrez, Elmas e Lang, ovvero quelli dell’ultimo mercato col minutaggio ancora più basso dopo Marianucci, titolare solo contro il Milan a San Siro, sono le soluzioni alternative del Napoli per domani e per le prossime partite: bene tutti, nelle ultime uscite, con apprezzamenti pubblici e una fiducia che cresce. Fonte CdS

