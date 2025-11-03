De Paola: “Il Como è una speranza per il calcio italiano. Conte giusto nel dare merito agli avversari”

Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando della partita di sabato scorso, Napoli-Como terminata senza reti per ambe le squadre. Ecco le sue dichiarazioni:

Che segnali lancia il Como dopo il pareggio del Maradona?

“Noi in Italia stiamo assistendo ad un esperimento che sovverte alcuni dictat. Non sempre bisogna rincorrere il grande giocatore, ma lo si può anche creare in casa. Se sai scegliere dei giocatori e sai dargli dei dettami tecnici ottieni una squadra che sa giocare a calcio. Ho visto dei giocatori eccezionali a Napoli, capaci di imporre al Maradona una capacità di gioco difficile da vedere. Il Como è una speranza che si basa sulla scelta tecnica, che può ancora fare la differenza“.

Conte è nervoso solo per gli infortuni?

“A me è piaciuto Conte, perché ha reso merito agli avversari. Poi ricerca sempre alibi e impulsi alla squadra, ma ha fatto bene a ribadire come il Como non sia inquadrabile come una provinciale. Detto questo il Napoli non mi è dispiaciuto, anche perche ha replicato con il possesso palla in zona alta e non c’è stata una grande differenza di approccio tra le due squadre“.