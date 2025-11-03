Conte: “Il Napoli in alto dà fastidio, in tre mesi solo critiche! Chiedo compattezza a tutti!”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, Antonio Conte ha lanciato un messaggio all’intera tifoseria azzurra. Queste alcune delle sue dichiarazioni, riprese da La Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni comunque dà fastidio. Per questo chiedo all’ambiente di restare compatto con i calciatori sempre. I calciatori stanno dando tutto sempre. Noi siamo sempre lì, nonostante le difficoltà. E questo fa paura, forse“.

Si passa poi alla Champions, allora. Vincere aiuterebbe a sistemare di nuovo la classifica in Europa. “Ricorderò ai ragazzi come abbiamo affrontato lo Sporting, senza tutta la difesa titolare dello scorso anno. Cinque defezioni importanti, però abbiamo vinto. Domani è un’altra gara, in Champions sono sempre partite importanti, cerchiamo di metabolizzare il discorso dei tre giorni. Normale che stiamo trovando delle difficoltà, anche perché se uno si infortuna c’è un altro che viene super impiegato. In questo periodo ci si allena zero e non è semplice. Bisogna metabolizzare e trovare quante più certezze possibile, come lo sono diventati ora Elmas e Gutierrez. Bisogna dividere bene le fatiche, ampliando la rosa dei titolari“.