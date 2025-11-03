XCalcioNews

Conte cerca i gol perduti delle punte, il miglior attacco è il centrocampo

By Giuseppe Sacco
0

Servono i colpi degli esterni

Factory della Comunicazione

             

 

Neres è a secco da dieci mesi, Politano da sette e Lang è a zero

 

Lucca ha firmato una sola rete e non si sblocca da otto partite

 

 

Rasmus, McT, KDB e Anguissa hanno firmato 16 centri su 20

I l miglior attacco è il centrocampo. Il Napoli ha riscritto anche la tradizione e vecchi adagi: due capocannonieri in campionato, Anguissa e De Bruyne, e quattro considerando anche la Champions, con McTominay e Hojlund ad aggiungersi alla mini compagnia. Tre centrocampisti in cima e un solo attaccante: 4 gol per ognuno di loro. E a conti fatti, la storia della produzione offensiva va raccontata e declinata così: la squadra ha segnato 20 gol, 16 in Serie A e 4 in Europa, e ciò significa che più della metà dell’opera l’hanno costruita i soli McT, Frank e KDB; e con Hoj facciamo 16 su 20. Poi una rete ciascuno per Beukema, Spinazzola, Gilmour e Lucca. Una speciale classifica interna che non lascio spazio ai dubbi e scampo alle valutazioni alternative: mancano i gol degli esterni e in genere degli altri giocatori d’attacco, fermo restando la rivoluzione tattica che finora, o comunque fino all’Inter, ha visto prettamente all’opera il Napoli con i quattro centrocampisti.  

 

Fonte: CdS

 

Potrebbe piacerti anche
News

CdS Campania – “O’ SOLO MIO”. Il primo posto è tutto di…

News

(Grafico) La Gazzetta ipotizza le formazioni Bologna e Napoli in campo domenica alle…

News

Roma – Festival Letteratura Sportiva e Campus: il programma completo. Si parte…

X

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive nazionali del 3…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.