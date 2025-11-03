CdS Campania – “O’ SOLO MIO”. Il primo posto è tutto di Conte. Ora l’Eintracht

Lobotka sfida l’emergenza

Factory della Comunicazione

Domani c’è l’Eintracht e il centrocampista slovacco potrebbe forzare il rientro dal 1’ senza l’infortunato Gilmour

Il Napoli fa i conti con le assenze. Il regista ci prova

L ’ allarme rosso continua a suonare nella città azzurra. Incredibile ma vero, la iella non accenna a traslocare, troppo dolce probabilmente il sole di Napoli e troppo bella la vista del Golfo. Fatto sta che anche sabato, nel primo tempo della battaglia sportiva contro il Como aggressore di linee e spazi, si sono fermati altri due giocatori: Gilmour e Spinazzola. E il tutto, a tre giorni da quella che può essere presentata come la partita cruciale del futuro in Champions: domani arriva l’Eintracht Francoforte al Maradona e il Napoli, reduce dal 6-2 di Eindhoven contro il Psv e finora titolare di una sola vittoria in tre giornate, dovrà necessariamente fare il bis per continuare a inseguire con qualche velleità il prossimo turno o quantomeno il playoff. Chiaro? Bene, servirà una prestazione doc e serviranno energie e forza. Ma forse anche idee e un po’ di buona sorte. Non guasterebbe, no. Ma la squadra, dopo un delicatissimo momento condizionato in maniera tangibile dalle assenze e dall’inevitabile fatica psicofisica, s’è abituata anche all’emergenza e in campionato ha assorbito i colpi rialzando la testa con orgoglio. Sì. E ora, dovrà farlo anche in Champions.