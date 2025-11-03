NewsCalcioRassegna Stampa

CdS Campania – “O’ SOLO MIO”. Il primo posto è tutto di Conte. Ora l’Eintracht

By Giuseppe Sacco
0

Lobotka sfida l’emergenza

 

Factory della Comunicazione

Domani c’è l’Eintracht e il centrocampista slovacco potrebbe forzare il rientro dal 1’ senza l’infortunato Gilmour

 

 

Il Napoli fa i conti con le assenze. Il regista ci prova

 

L allarme rosso continua a suonare nella città azzurra. Incredibile ma vero, la iella non accenna a traslocare, troppo dolce probabilmente il sole di Napoli e troppo bella la vista del Golfo. Fatto sta che anche sabato, nel primo tempo della battaglia sportiva contro il Como aggressore di linee e spazi, si sono fermati altri due giocatori: Gilmour e Spinazzola. E il tutto, a tre giorni da quella che può essere presentata come la partita cruciale del futuro in Champions: domani arriva l’Eintracht Francoforte al Maradona e il Napoli, reduce dal 6-2 di Eindhoven contro il Psv e finora titolare di una sola vittoria in tre giornate, dovrà necessariamente fare il bis per continuare a inseguire con qualche velleità il prossimo turno o quantomeno il playoff. Chiaro? Bene, servirà una prestazione doc e serviranno energie e forza. Ma forse anche idee e un po’ di buona sorte. Non guasterebbe, no. Ma la squadra, dopo un delicatissimo momento condizionato in maniera tangibile dalle assenze e dall’inevitabile fatica psicofisica, s’è abituata anche all’emergenza e in campionato ha assorbito i colpi rialzando la testa con orgoglio. Sì. E ora, dovrà farlo anche in Champions.

Potrebbe piacerti anche
News

(Grafico) La Gazzetta ipotizza le formazioni Bologna e Napoli in campo domenica alle…

News

Roma – Festival Letteratura Sportiva e Campus: il programma completo. Si parte…

X

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive nazionali del 3…

News

Sky o Dazn, ecco dove si potrà guardare il Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.