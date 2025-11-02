Un risultato “onesto” per un Napoli fin qui enigmatico

Dal Maradona esce fuori un pareggio a reti bianche. Napoli e Como si affrontano, nessuna delle due incide. Inutile dire che il match ha avuto come episodio rilevante il rigore parato da Milinkovic-Savic. La Gazzetta dello Sport scrive: “Partenza, cadute, rinascita, frenata. Il Napoli della prima porzione di stagione resta enigmatico, non trova la linea della continuità, in qualsiasi competizione. Aveva sempre vinto in casa in questa annata, il Como aveva sempre perso qui nella sua storia in A. Ma il pareggio è un verdetto onesto, anche se gli ospiti si fanno apprezzare e hanno l’occasione per svoltare il match quando Morata si fa parare un rigore da Milinkovic. Però nella ripresa il Como non è pericoloso e non approfitta di una Napoli sbiadito in certi singoli, ma che sa tenere lontano i rivali dalla sua porta”.

Factory della Comunicazione