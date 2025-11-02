Db Verona 18/08/2018 - campionato di calcio Serie A / Chievo Verona-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Sky Dazn
NewsCalcioNapoli

Sky o Dazn, ecco dove si potrà guardare il Napoli

Il dato

By Lorenzo Capobianco
0

E’ stato pubblicato il calendario ”televisivo” che ha annunciato dove sarà possibile vedere ciascuna delle partite di Serie A da qui alla 22esima giornata. Ecco la situazione del Napoli:

Factory della Comunicazione

Partendo dal presupposto che Dazn ha i diritti su tutte le partite di Serie A e quindi basterebbe per avere a disposizione tutti i match, il Napoli sarà disponibile in co-visione su Sky nel match con l’Atalanta (12 esima giornata), e nel match di Torino contro la Juventus, proprio alla 22esima giornata.

Poca disponibilità , ma buona per i soli abbonati Sky.

Potrebbe piacerti anche
News

Chiariello: ”Napoli non soddisfacente, ma risultato buono”

News

Live Finale: Maignan salva il Milan, rossoneri a -1

News

Galeone, il cordoglio di De Laurentiis

News

Largo Maradona, i primi giorni dalla riapertura

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.