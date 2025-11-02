Sky o Dazn, ecco dove si potrà guardare il Napoli

E’ stato pubblicato il calendario ”televisivo” che ha annunciato dove sarà possibile vedere ciascuna delle partite di Serie A da qui alla 22esima giornata. Ecco la situazione del Napoli:

Partendo dal presupposto che Dazn ha i diritti su tutte le partite di Serie A e quindi basterebbe per avere a disposizione tutti i match, il Napoli sarà disponibile in co-visione su Sky nel match con l’Atalanta (12 esima giornata), e nel match di Torino contro la Juventus, proprio alla 22esima giornata.

Poca disponibilità , ma buona per i soli abbonati Sky.