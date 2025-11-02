Serie A: Parma-Bologna 1-3, troppo Bologna per un Parma in dieci

Partita dalle montagne russe per entrambe le squadre. Tutto inizia con il goal di Bernabè dopo soli 14 secondi, che mette la partita del Parma in discesa e nei guai subito il Bologna. Ma la squadra di Italiano non si arrende mai. E se al 17′ Castro trova il goal del pareggio, il vero switch della partita si ha al 35’ minuto quando Estevez, già ammonito, commette un fallo d’ammonizione e viene espulso, lasciando la sua squadra in dieci con un’ora di gioco ancora da disputare. Dopo tante occasioni è di nuovo Castro a mettere la palla in rete dopo tanti rimpalli in area del Parma. La squadra di casa si riversa in attacco lasciando inevitabilmente qualcosa in difesa, e ne approfitta Miranda, che con un mancino potentissimo defilato insacca il pallone sotto la traversa.

Factory della Comunicazione

TABELLINO PARMA-BOLOGNA:

Marcatori: 1′ Bernabé (P), 17′, 68′ Castro (B), 92′ Miranda (B)

PARMA (4-4-2): Suzuki 6; Delprato 6, Circati 5.5 (40′ Ndiaye 6), Valenti 5.5, Britschgi 6 (78′ Hernani s.v.); Ordoñez 4.5, Keita 5.5, Estevez 5.5 (24′ Sorensen 6), Bernabé 7; Pellegrino 5.5 (78′ Djuric s.v.), Benedyczak 6 (79′ Cutrone s.v.). All. Cuesta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Holm 6.5, Heggem 6, Lucumi 5.5, Miranda 7; Freuler 6 (56′ Moro 6), Pobega 6; Orsolini 6 (82′ Bernardeschi s.v.), Odgaard 5.5 (72′ Fabbian 6), Rowe 6.5 (82′ Cambiaghi 6.5); Castro 7.5 (72′ Dallinga 6). All. Italiano.

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Castro (B), Valenti (P), Cambiaghi (B)

Espulsi: al 35′ Ordonez (P) per somma di ammonizioni