Serie A: I risultati delle 15 – Colpaccio Lecce e buio totale per la Fiorentina. Pari tra Torino e Pisa

Due partite si sono giocate alle 15:00 e faranno tanto parlare.

Partiamo dal Franchi, dove la Fiorentina, in piena crisi, perde in casa contro il Lecce 0-1. Decisiva la rete di Berisha nel primo tempo. Da segnalare un super Falcone che in più di una circostanza ha salvato i suoi, negando a Moise Kean la gioia del goal. Nel finale ci sono state grandi polemiche con l’arbitro che ha revocato un calcio di rigore ai padroni di casa, definendo il contatto tra Pierotti e Ranieri troppo poco intenso. Da questo momento il nervosismo in casa Fiorentina è salito alle stelle, e non sono culminate le proteste dei Viola nemmeno dopo il fischio finale. Tensione alle stelle e Pioli mai così vicino all’esonero.

FIORENTINA 0-1 LECCE