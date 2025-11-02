Serie A: I risultati delle 15 – Colpaccio Lecce e buio totale per la Fiorentina. Pari tra Torino e Pisa

Due partite si sono giocate alle 15:00 e faranno tanto parlare.
Partiamo dal Franchi, dove la Fiorentina, in piena crisi, perde in casa contro il Lecce 0-1. Decisiva la rete di Berisha nel primo tempo. Da segnalare un super Falcone che in più di una circostanza ha salvato i suoi, negando a Moise Kean la gioia del goal. Nel finale ci sono state grandi polemiche con l’arbitro che ha revocato un calcio di rigore ai padroni di casa, definendo il contatto tra Pierotti e Ranieri troppo poco intenso. Da questo momento il nervosismo in casa Fiorentina è salito alle stelle, e non sono culminate le proteste dei Viola nemmeno dopo il fischio finale. Tensione alle stelle e Pioli mai così vicino all’esonero.
FIORENTINA 0-1 LECCE
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo (76′ Fazzini), Ranieri; Dodò, Fagioli (45′ Gudmundsson), Nicolussi Caviglia (45′ Mandragora), Ndour (45′ Sohm), Fortini; Dzeko (59′ Piccoli), Kean. All. Pioli
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha (76′ Maleh), Ramadani, Coulibaly; Banda (73′ Pierotti), Stulic (88′ Camarda), Morente (88′ Kaba). All. Di Francesco.
AMMONITI: 14′ Nicolussi Caviglia(F),15′ Fagioli (F), 40′ Veiga (L), 66′ Kean (F), 87′ Ranieri (F)
ESPUSLI:
ARBITRO: Rapuano
L’altra partita si è giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino e ha visto Torino e Pisa dividersi la posta in palio con un pirotecnico 2-2.
Gli ospiti, guidati da un super Moreo, autore di due goal, vanno in vantaggio per 0-2 nel primo tempo ma vengono raggiunti dai goal di Simeone prima e Che Adams poi. Nel secondo tempo il Torino ha diverse chance per vincerla ma nulla di fatto. Anche in questa partita si sono accese tante polemiche per il rigore del momentaneo doppio vantaggio del Pisa.
TORINO 2-2 PISA
TORINO (3-5-2): Paleari 6; Ismajli 6, Coco 6, Maripan 5.5 (22′ st Tameze 6); Lazaro 6 (28′ st Biraghi 6), Ilic 6.5, Casadei 5.5, Vlasic 5.5 (1′ st Ngonge 6), Pedersen 6; Adams 7 (21′ st Gineitis 6), Simeone 6.5 (33′ st Zapata 6). In panchina: Popa, Siviero, Masina, Dembélé, Ilkhan, Anjorin, Asllani, Njie. Allenatore: Baroni 6.
PISA (3-5-2): Semper 6.5; Canestrelli 5, Caracciolo 6, Calabresi 6; Toure 6 (21′ st Angori 6), Vural 6 (38′ st Marin sv), Hojholt 6 (1′ st Aebischer 6), Akinsanmiro 6.5, Leris 6.5 (38′ st Cuadrado sv); Meister 5.5, Moreo 7.5 (21′ st Nzola 6). In panchina: Andrade, Scuffet, Albiol, Denoon, Mbambi, Bonfanti, Piccinini, Tramoni, Buffon, Lorran. Allenatore: Gilardino 6.5.
ARBITRO: Ruben Arena di Torre del Greco 6.
RETI: 13′ pt e 29′ pt (rig.) Moreo, 42′ pt Simeone, 48′ pt Adams.
Recupero: 3’+1′; 4′.
