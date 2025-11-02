Serie A, 12.30 – Verona/Inter: le formazioni ufficiali del match

Per la decima giornata di Serie A, il lunch match si gioca allo stadio Bentegodi. Alle 12.30, di fronte, Verona/Inter. I tecnici delle due squadre hanno da poco rese note le formazioni ufficiali con cui intendono cominciare la gara. Di seguito le scelte:
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Bradaric; Belghali, Bernede, Gagliardini, Akpa Akpro, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Martínez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.