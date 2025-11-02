Napoli, vivi la sua atmosfera ed entra nel Villaggio di Babbo Natale!

Le temperature, in verità, non sembrano essere ancora d’accordo, ma si può dire, soprattutto una volta passata la festività di Ognissanti che, per gli amanti del Natale, la trepidante attesa sta per terminare. Manca veramente poco per potersi immergere nell’atmosfera natalizia…anche se indossando ancora abiti che sanno di primavera! Napoli, quest’anno, ha scelto di essere vera protagonista e, oltre a 150 km di luminarie, ha deciso di offrire a cittadini e turisti, qualcosa da ricordare… Dall’ 8 al 21 dicembre, per esempio, Piazza del Plebiscito ospiterà il “Villaggio di Babbo Natale”, un’attrazione gratuita che promette di incantare grandi e piccini. Il villaggio sarà allestito con scenografie spettacolari e strutture tematiche che trasporteranno i visitatori in un mondo incantato. Sarà possibile entrare nella casa di Babbo Natale e i bambini potranno incontrare l’omone vestito di rosso in persona, consegnargli la letterina e scattare una foto ricordo. Ci si potrà inoltrare nel Bosco Incantato, un percorso immersivo tra luci, fiori e creature magiche, perfetto per stimolare la fantasia. Si potrà viaggiare sul trenino delle meraviglie, un piccolo convoglio natalizio che attraverserà il villaggio, regalando un tour panoramico tra le attrazioni. Ci saranno spettacoli, animazioni di ogni tipo e si alterneranno spettacoli teatrali, musicali e performance itineranti con elfi, fate e mascotte natalizie. Non mancheranno stand gastronomici con dolci tipici natalizi, dalle più “nordiche” cioccolate calde, alle zeppole, passando per gli struffoli ed i prodotti artigianali locali. Sarà anche possibile acquistare regali originali nei mercatini tematici, con le esposizioni degli artigiani, le decorazioni e i giocattoli. Il Villaggio di Babbo Natale a Napoli promette di essere un’esperienza indimenticabile, capace di unire tradizione, creatività e spirito natalizio in uno scenario mozzafiato. Un’occasione perfetta per vivere la magia del Natale con tutta la famiglia nel cuore pulsante della città. Solitamente, quando si pensa ai mercatini di Natale, ci si immagina un luogo freddo con la neve. Napoli sicuramente non ha un clima particolarmente invernale, ma a distinguerla dalle altre città, sarà proprio la sua “atmosfera”, sicuramente molto coinvolgente, così da far dimenticare alle persone il preconcetto di dover paragonare tutto ciò che riguarda il Natale al freddo ed alla neve!

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja