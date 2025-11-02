Napoli-Como, nel secondo tempo la situazione si ribalta

Dopo un primo tempo in sofferenza, il Napoli, contro il Como, conquista campo nel secondo, e ha tante più occasioni di gioco. La gara è finita 0-0, ma da una parte e dall’altra e due squadre hanno attaccato. Il Corriere dello Sport scrive: “E così, al 26′, è il Como ad avere la grande chance, ma Vanja para il rigore che aveva concesso in uscita su Morata. Partita bloccata per un po’, da quel momento: il Napoli fatica in costruzione, complice l’uscita di Gilmour, ma l’intensità difensiva, i raddoppi e le preventive spengono i focolai. Con il passare dei minuti, dopo una fase della ripresa con il Como al 71% di possesso, le parti s’invertono: è la squadra di Conte a conquistare campo e a collezionare tiri nello specchio (5), con bella risposta di Butez a Politano e ottima occasione di testa che Hojlund spreca”.

Factory della Comunicazione