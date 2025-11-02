Napoli/Como: le statistiche del match

Il Napoli conquista un pareggio prezioso contro il Como in una sfida intensa e ricca di emozioni allo Stadio Diego Armando Maradona.

La squadra di Antonio Conte, pur lasciando maggiore possesso agli avversari, ha mostrato carattere, compattezza e una grande prova difensiva,

trovando nel portiere Vanja Milinković-Savić il protagonista assoluto del match.

Il momento decisivo è arrivato al 24’ del primo tempo, quando l’estremo difensore serbo ha respinto un calcio di rigore battuto da Álvaro Morata.

Un intervento straordinario che ha salvato il risultato e infiammato il pubblico del Maradona.

Quel rigore parato non solo ha evitato lo svantaggio, ma ha anche dato forza e fiducia alla squadra, che da quel momento ha controllato meglio la partita.

STATISTICHE DEL MATCH

Possesso palla: Napoli 44,9% – Como 55,1%

Tiri in porta: Napoli 8 – Como 2

Tiri totali: Napoli 13 – Como 14

Falli commessi: Napoli 15 – Como 16

Ammonizioni: Napoli 3 – Como 2

Calci d’angolo: Napoli 4 – Como 2

I numeri raccontano di una partita equilibrata, dove il Como ha gestito di più il pallone ma il Napoli è stato più concreto e pericoloso in zona offensiva.

Gli azzurri, infatti, hanno concluso di più verso la porta e hanno creato le occasioni più nitide.

Nel secondo tempo il Napoli ha gestito con ordine, affidandosi alle parate di Milinković-Savić e alla solidità difensiva del reparto arretrato.

La squadra ha mantenuto equilibrio e compattezza fino al triplice fischio, chiudendo la gara sullo 0-0.

IL VALORE DEL PUNTO

Con questo pareggio, il Napoli si porta a +1 sulla Roma in classifica e mantiene il passo per l’Europa.

La prestazione difensiva, la concentrazione e la determinazione hanno fatto la differenza in una gara che avrebbe potuto prendere un’altra piega senza l’intervento del portiere serbo.

Un punto guadagnato, più che due persi, che conferma la crescita e la solidità del gruppo guidato da Conte.

A cura di Giovanni Mirengo