NewsCalcioSerie A

Napoli-Como finisce a reti bianche: primo pareggio stagionale per gli azzurri, Como domina nel possesso palla

By Sara Di Fenza
0

Il pareggio senza reti tra Napoli e Como al “Maradona” rappresenta il nono segno X nella storia degli incontri tra le due squadre, e soltanto il terzo 0-0, dopo quelli del 1948-49 e del 1987-88. L’ultimo pari risaliva invece al 1999, in Coppa Italia. Il confronto tra Antonio Conte e Cesc Fàbregas termina in equilibrio per la prima volta, dopo una vittoria a testa nella scorsa stagione. Per il Napoli si tratta del primo pareggio di questo campionato e della prima gara casalinga senza gol: l’ultimo digiuno al “Maradona” risaliva all’8 dicembre 2024 contro la Lazio. Gli azzurri, però, allungano a 16 la striscia di risultati utili consecutivi in casa. Sul piano statistico, il Como ha mostrato maggiore controllo del gioco con il 54% di possesso palla, mentre il Napoli ha creato 6 occasioni contro le 7 dei lombardi. I lariani hanno vinto più contrasti (18 contro 9), ma i dati restano equilibrati per falli e palloni recuperati. In totale, gli uomini di Conte hanno percorso 113 km contro i 110 dei comaschi, con 13 tiri complessivi per parte in una sfida intensa ma povera di emozioni sotto porta.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Lutto nel mondo del calcio, è morto Giovanni Galeone

News

Perillo: “Napoli, un punto guadagnato contro un ottimo Como. Difesa solida, ma tanti…

News

Ferrara: “È più un rigore sbagliato da Morata”

Senza categoria

Marelli: “Corretta l’assegnazione del rigore”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.