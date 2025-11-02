Napoli-Como finisce a reti bianche: primo pareggio stagionale per gli azzurri, Como domina nel possesso palla

Il pareggio senza reti tra Napoli e Como al “Maradona” rappresenta il nono segno X nella storia degli incontri tra le due squadre, e soltanto il terzo 0-0, dopo quelli del 1948-49 e del 1987-88. L’ultimo pari risaliva invece al 1999, in Coppa Italia. Il confronto tra Antonio Conte e Cesc Fàbregas termina in equilibrio per la prima volta, dopo una vittoria a testa nella scorsa stagione. Per il Napoli si tratta del primo pareggio di questo campionato e della prima gara casalinga senza gol: l’ultimo digiuno al “Maradona” risaliva all’8 dicembre 2024 contro la Lazio. Gli azzurri, però, allungano a 16 la striscia di risultati utili consecutivi in casa. Sul piano statistico, il Como ha mostrato maggiore controllo del gioco con il 54% di possesso palla, mentre il Napoli ha creato 6 occasioni contro le 7 dei lombardi. I lariani hanno vinto più contrasti (18 contro 9), ma i dati restano equilibrati per falli e palloni recuperati. In totale, gli uomini di Conte hanno percorso 113 km contro i 110 dei comaschi, con 13 tiri complessivi per parte in una sfida intensa ma povera di emozioni sotto porta.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino