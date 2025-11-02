napoli eintracht
Napoli, accantonata la parentesi Como, da oggi testa all’Eintracht

Il Napoli ha portato in cassaforte un punto dopo il pareggio di ieri sera col Como, ed ora, senza un attimo di tregua, è ora di preparare la partita di martedì contro l’Eintracht Francoforte. Il Corriere dello Sport scrive: “Buono nelle due fasi l’impatto di Gutierrez, dentro dal 46′ per Spinazzola. I ragazzi di Fabregas, giovani ma furbi, capiscono l’antifona e senza mai frenare il pressing difendono con ordine portando l’imbattibilità a 8 partite di fila. Il Napoli, da oggi, si dedicherà all’Eintracht: martedì sfida Champions al Maradona cruciale per la qualificazione”.

