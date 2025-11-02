Milinkovic-Savic nessuno meglio di lui in Italia e in Europa condivide il primato

Vanja Milinkovic-Savic si conferma un portiere para-rigori, il serbo ha neutralizzato ben 6 penalty negli ultimi dieci che ha avuto contro in serie A. Nella massima serie del campionato italiano nessuno ha fatto meglio dell’estremo difensore serbo. Mentre, in Europa dalla scorsa stagione negli migliori cinque campionati solo il portiere azzurro e Nikola Vasilj, estremo difensore bosniaco del St. Pauli in Bundesliga ne hanno parati di più ben 6 rigori.Per Alvaro Morata quello di questa sera è il sesto rigore sbagliato in carriera su un totale di 22 tirati. Nel campionato italiano per l’attaccante spagnolo è il primo errore dagli undici metri visto che aveva sempre segnato i tre in precedenza contro Handanovic, Reina e Falcone. Una curiosità: l’ultimo errore nei penalty del centravanti del Como era stato il 15 ottobre 2024 nella gara di Nations League vinta dalla Spagna per 3-0 sulla Serbia. Al 54′ in quella gara l’estremo difensore serbo Predrag Rajkovic neutralizzò il tiro dagli undici metri di Morata. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione