Marelli: “Corretta l’assegnazione del rigore”

By Vincenzo Buono
Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di DAZN ha commentato così il rigore assegnato dall’arbitro Zufferli in Napoli-Como per l’intervento di Milinkovic-Savic su Morata: “È l’unico episodio della partita. Qualche fischio di troppo, ma è giovane e potrà selezionare di più i falli. L’attaccante anticipa il portiere, Milinkovic-Savic non trova il pallone ma le gambe di Morata. C’è stato un check per il fuorigioco, non per il contatto. Corretta l’assegnazione del rigore, cosi com’è corretto non ammonire il portiere del Napoli perché la palla va verso l’esterno e quindi è depenalizzato”.

