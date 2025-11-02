Maradona, trasmesso un video in suo onore prima di Napoli-Como

Non poteva passare sotto traccia il compleanno di Diego Armando Maradona, caduto nella giornata di giovedi 25 ottobre. El Pibe de Oro avrebbe compiuto 65 anni e vista l’impossibilità di festeggiarlo per tempo, il Napoli ha deciso di onorare il giocatore più importante della sua storia tramite un video in cui sono intervenute alcune delle altre leggende della storia del Napoli.

Sono comparsi sul maxi schermo dello stadio, prima di Napoli-Como, tutti i compagni di Diego nei suoi anni napoletani.

