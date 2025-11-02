NewsCalcioNapoli

Lutto nel mondo del calcio, è morto Giovanni Galeone

By Sara Di Fenza
È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Aveva 84 anni. Si è spento all’ospedale di Udine. Nella sua carriera Galeone ottenne 4 promozioni in Serie A, due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia. È stato il grande maestro di grandi allenatori come Allegri e Gasperini, che per altro si sfideranno stasera in Milan-Roma. Una brutta notizia per il mondo del calcio. Un personaggio che ha lasciato un’impronta importante nel calcio italiano, prima da calciatore ma soprattutto da allenatore. Galeone si è spento oggi, domenica 2 novembre, a Udine.

Fonte: Il Mattino

