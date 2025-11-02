Live Finale: Maignan salva il Milan, rossoneri a -1

Intensa e combattuta doveva essere e cosi è stata. Milan-Roma termina 1-0 e il Milan accorcia a -1 sul Napoli.

La partita è stata decisa nel primo tempo da un gol del serbo Pavlovic, sempre più rivelazione dell’anno per i rossoneri. La Roma aveva condotto un primo tempo molto arrebbante, frutto di ben 11 tiri che però non sono serviti a scardinare la porta difesa da Maignan. Il Milan dopo il gol ha provato a difendersi chiudendo in vantaggio il primo tempo.

Il secondo tempo si apre sulla falsa linea del primo, col Milan che prova a chiudere il match. Ha una occasione Leao, stoppato sulla linea da Wesley. La partita può subire la svolta al minuto 81 quando la Roma ottiene un calcio di rigore dopo un fallo di mano di Gabbia in area. Dal dischetto si presenta Paulo Dybala che clamorosamente sbaglia e si fa male.

A poco servono gli attacchi finali della Roma, ferma a 21 punti, agganciata proprio dal Milan e dall’Inter.