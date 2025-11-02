Le valutazioni singole degli azzurri secondo Gazzetta
Il Napoli ed il Como si sono affrontati ieri sera al Maradona per la decima giornata di campionato di Serie A, gara giocata da una parte e dall’altra e finita in pareggio. La Gazzetta dello Sport ha votato così gli azzurri:
6
Napoli
Il migliore
7
Milinkovic-Savic
5,5
Di Lorenzo
6,5
Rrahmani
6
Buongiorno
5,5
Spinazzola
6
Anguissa
6
Gilmour
6
McTominay
6
Politano
5
Højlund
Il peggiore
5
Neres
6,5
Elmas
6
Gutiérrez
5,5
Lang
s.v.
Lucca
s.v.
Lobotka
6
Conte