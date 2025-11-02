NewsCalcioRassegna Stampa

Le valutazioni singole degli azzurri secondo Gazzetta

By Emilia Verde
0

Il Napoli ed il Como si sono affrontati ieri sera al Maradona per la decima giornata di campionato di Serie A, gara giocata da una parte e dall’altra e finita in pareggio. La Gazzetta dello Sport ha votato così gli azzurri:

6

Napoli

Il migliore
7
Milinkovic-Savic
5,5
Di Lorenzo
6,5
Rrahmani
6
Buongiorno
5,5
Spinazzola
6
Anguissa
6
Gilmour
6
McTominay
6
Politano
5
Højlund
Il peggiore
5
Neres
6,5
Elmas
6
Gutiérrez
5,5
Lang
s.v.
Lucca
s.v.
Lobotka
6
Conte
