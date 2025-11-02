Largo Maradona, i primi giorni dalla riapertura

Dopo il caso che lo aveva coinvolto nel mese di ottobre riapre il ”Largo Maradona”. Dopo l’impasse amministrativa che aveva portato alla chiusura, voluta soprattutto dagli abitanti della zona, lo slargo ”De Deo” per la toponomastica ma ”Largo Maradona” per i cittadini ha rivisto numero turisti arrivare. Complici di questa riapertura sono stati soprattutto i giorni festivi ma anche, e soprattutto, il compleanno di Diego Armando Maradona.

Factory della Comunicazione

Una riapertura attesa sia dai cittadini, veri fedeli del locus amenus maradoniani, sia dai turisti che mai hanno celato il fatto che una delle tappe di interesse maggiore nella città di Partenope fosse proprio il Murales.

Fonte: Il Mattino