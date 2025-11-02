XCalcioNews

“LA IELLA E LA BESTIA”. CdS Campania “Ha vinto la solitudine del numero uno”

Napoli frenato da Fabregas ma solo a +1

By Giuseppe Sacco
0

Per la vetta rivolgersi al portiere

Factory della Comunicazione

 

Al Maradona i protagonisti più attesi si fanno rubare la scena dal serbo

 

Conte resta primo aspettando questa sera Milan-Roma

 

In mezzo a un plotone di attaccanti, tra il talento di Neres, Nico e Diao, gli spunti di Addai e Politano, la forza d’urto di Hojlund, Anguissa e McTominay e l’esperienza di Morata, a fare la differenza è Milinkovic-Savic. Il portiere. Il gigante con la barba da boscaiolo, lo specialista: sua la prodezza su Morata dal dischetto, il secondo rigore parato di fila in cinque giorni dopo quello a Camarda a Lecce, il sesto degli ultimi 10. Nessuno come lui in Serie A dal 2021 (7) e dall’inizio della scorsa stagione nei campionati top d’Europa (6, come Vasilj del St.Pauli). Mani benedette sullo 0-0: il primato è in bilico, dipende dal risultato della Roma a San Siro con il Milan, ma ora il Napoli è imbattuto da 17 partite al Maradona e 3 in campionato. Il punto conquistato ieri luccica, altroché: in virtù della rarità di grandi occasioni, e della partita sfrontata e feroce di un Como che esibisce il gioco migliore del campionato, quel rigore sarebbe potuto costare carissimo. Anche perché è stato l’unico vero rischio (due tiri nello specchio subiti). Ma di questo passo, con questa qualità variegata e la personalità di presentarsi a casa dei campioni d’Italia per vincerla, la corsa alla Champions annuncia una mina vagante.

 

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
X

Gazzetta – Conte: “Risposta da uomini veri! Sono più contento oggi di…

News

Guida alla Sicurezza in Rete: 5 Suggerimenti Utili per il Travaglio e la Vita…

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 2 novembre

News

Fabregas su Conte: “Al Chelsea faceva cose molto diverse: è un allenatore che…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.