Il peso degli infortuni, ma Conte non crolla: è la sua grandezza

Una storia infinita, davvero. Gli infortuni che caratterizzano questi primi mesi di stagione azzurra sono costanti e divenuti, quasi, normalità. Forse sarebbe il caso di farsi qualche domanda, almeno così la pensa Antonio Corbo che, su Repubblica, scrive: “Questo pareggio ha una doppia lettura. È amaro, è una frenata, è la perdita di due punti. Ma sono ingiustificate critiche e delusioni. Conte ama attribuirsi miracoli. Con la squadra non a pieno regime, i 22 punti e il primo pareggio stagionale lo sono davvero. Qualsiasi squadra sarebbe crollata sotto il peso di tanti infortuni. Se n’è perso il conto. Forse il tema è un altro: perché si registrano dalla primavera scorsa, con l’affannato finale per lo scudetto, perché si ripetono quest’anno. Nessuno lo dice. Forse nessuno cerca le cause. È la grandezza di Conte: si assume responsabilità forse non sue, con dignità nasconde gli effetti di sfortuna o guasti. Fa volare sempre alto il Napoli. Nonostante tutto”

Factory della Comunicazione