Il commento di Pasquale Salvione (CdS): “La maturità di una squadra”

Ma Conte ha ricevuto altre tre risposte importanti dalla serata del Maradona. La prima da Elmas, ancora una volta capace di avere un impatto importante in qualsiasi parte del campo. Ha iniziato da play al posto di Gilmour, ha chiuso da esterno destro al posto di Politano. Giocatori così fanno la fortuna di ogni allenatore. La seconda è arrivata da Gutierrez, entrato benissimo sulla fascia sinistra. Ha gamba, piede, intraprendenza, sfrontatezza. Ormai è pronto a essere una seria alternativa. La terza, quella forse più attesa, l’ha data Lobotka, che si è rivisto in campo negli ultimi minuti dopo l’infortunio. Inutile sottolineare quanto sia importante il suo ritorno, soprattutto nella serata in cui si è fermato Gilmour insieme con Spinazzola (entrambi per affaticamento muscolare). Ma è stato tutto l’atteggiamento di squadra a convincere l’allenatore: lo spirito, la capacità di soffrire e di leggere le difficoltà della partita. La striscia di risultati utili consecutivi in casa è salita a 17, ma per la prima volta non è arrivato il gol in casa nel 2025.

Anche perché non ha brillato Hojlund, al rientro da titolare. Non è stata una serata facile per la squadra e non lo è stata nemmeno per lui, nonostante il Como non si sia mai abbassato a difendere. Avrà l’occasione per rifarsi già martedì sera, nella sfida di Champions con l’Eintracht. Il Napoli deve riscattare la figuraccia di Eindhoven e, soprattutto, non può permettersi altri passi falsi. Sarà il sesto impegno del ciclo da sette che si chiuderà domenica a Bologna. La sosta potrà aiutare Conte a ritrovare energie e uomini. Finora non ha mai avuto tutti a disposizione.