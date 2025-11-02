Il CdS vota gli azzurri: ottima la ritrovata coppia centrale

Il Napoli, nonostante le difficoltà, pur non riuscendo ad agguantare i 3 punti, con maturità riesce a tenere sotto controllo il match. Ancora una volta deve cambiare il canovaccio iniziale viste le uscite anzitempo di Gilmour e Spinazzola. Il CdS vota così gli azzurri:
Il Napoli concede soltanto una volta la profondità e arriva il rigore: per il resto partita di grande intensità e attenzione difensiva, al netto delle difficoltà in costruzione condizionate dal pressing del Como. La squadra, però, ci prova fino alla fine senza perdere equilibrio e lucidità. E a risolvere l’episodio decisivo ci pensa Milinkovic. In fin dei conti, l’unico rischio vero della serata. Buone risposte dai cambi.
Neres 5,5