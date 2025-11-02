Il CdS vota gli azzurri: ottima la ritrovata coppia centrale

Il Napoli, nonostante le difficoltà, pur non riuscendo ad agguantare i 3 punti, con maturità riesce a tenere sotto controllo il match. Ancora una volta deve cambiare il canovaccio iniziale viste le uscite anzitempo di Gilmour e Spinazzola. Il CdS vota così gli azzurri:

Ancora una volta decisivo e autosufficiente: concede il rigore a Morata e poi glielo para. Seconda prodezza dal dischetto in cinque giorni dopo quella di Lecce su Camarda. Un portiere che porta punti.

Lotta, ma contro Diao servono gli straordinari.

Non giocava dal 30 agosto ma è lucido e preciso in marcatura e nelle chiusure.

Va a prendere Paz altissimo e poi si dedica a Morata e Douvikas. E sempre con ottimi risultati.

Che fatica, la numero 200 in Serie A, contro Addai e a tratti Smolcic. Nell’azione del rigore era a destra: è a lui che scappa Morata. Si ferma al 45’.

Non subisce Addai e Jesus, attacca e ci prova anche al tiro. Impatto doc.

Un passo indietro, con Caqueret addosso e gli spazi intasati. Nel finale, accusa la stanchezza.

Duella con Paz e con la squadra stretta nella morsa prova a dettare i ritmi. Si fa male da solo: problema muscolare e addio.

Si dedica a Nico, corre e lotta nelle due fasi: tra i più positivi. Finisce alto a destra nel tridente.

Servono forza e muscoli nel duello con Perrone. Non brilla, ma neanche si sfilaccia. E ci prova da fuori.

Una fatica pazzesca, avanti e indietro ad aiutare su Diao e ad occuparsi di Valle. È un po’ in riserva, ma è suo il cross più bello della serata per Hojlund.

Rientro fondamentale alla lunga.

La 100ª presenza nei 5 campionati top d’Europa è scarna. Nell’ombra di Carlos. Il primo e unico tiro all’80’ su cross di Politano: telefonata di testa a Butez.

Il più pericoloso in transizione, ma salta raramente l’uomo e non è accompagnato a dovere. Soffre Smolcic e in totale perde 12 duelli su 14.