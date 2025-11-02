Hojlund non è riuscito ad incidere, due le chiavi di lettura

Il Napoli ha rimediato un punto, dopo il pareggio contro il Como, che ha affrontato ieri sera al Maradona. Uno degli uomini chiave, l’attaccante Rasmus Hojlund, ha inciso poco, ma le motivazioni potrebbero essere due. Il Corriere dello Sport scrive: “Con aggressioni così alte, il lancio lungo di Milinkovic diventa necessario come le transizioni offensive rapide, soprattutto con Neres, Politano e McTominay; il Como, però, sa ricomporsi velocemente e usare le maniere forti, concedendo perlopiù tiri da fuori. Hojlund è scarico e poco servito, Carlos il suo francobollo”.

Factory della Comunicazione