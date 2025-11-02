NewsCalcioNapoli

Ferrara: “È più un rigore sbagliato da Morata”

Ciro Ferrara, ex calciatore, ai microfoni di DAZN ha commentato il pareggio per 0-0 tra Napoli e Como. Ecco le sue parole: “II Napoli non è riuscito a segnare, ma nell’ultimo anno ho visto poche squadre con questa personalita al Maradona. II Napoli non ha mai veramente impensierito il portiere Butez, tiri abbastanza centrali e prevedibili, una squadra insolitamente in difficoltà su alcune giocate del Como.

La squadra di Fabregas non è lì per caso: la maniera in cui vuole riconquistare la palla non è da tutti, contro una squadra con lo Scudetto sul petto. Milinkovic-Savic? Senza nulla togliergli, è più un rigore sbagliato da Morata che non mi sembra calciato benissimo. Poi al di là di questo ci sono i suoi numeri che sono inconfutabili. Non basta essere alti se poi sei lento a scendere, invece lui…”

