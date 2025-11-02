Corbo: “Conte ama attribuirsi miracoli”

Antonio Corbo, editorialista de la Repubblica, in un fondo pubblicato oggi dal quotidiano ha parlato così del pareggio del Napoli in casa col Como: “Questo pareggio ha una doppia lettura. È amaro, è una frenata, è la perdita di due punti. Ma sono ingiustificate critiche e delusioni.

Conte ama attribuirsi miracoli. Con la squadra non a pieno regime, i 22 punti e il primo pareggio stagionale lo sono davvero.

Qualsiasi squadra sarebbe crollata sotto il peso di tanti infortuni. Se n’è perso il conto. Forse il tema è un altro: perché si registrano dalla primavera scorsa, con l’affannato finale per lo scudetto, perché si ripetono quest’anno. Nessuno lo dice. Forse nessuno cerca le cause. E la grandezza di Conte: si assume responsabilità forse non sue, con dignità nasconde gli effetti di sfortuna o guasti. Fa volare sempre alto il Napoli. Nonostante tutto”.

Fonte: TMW