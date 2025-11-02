Conte: “Trovato due risorse importanti. Sono orgoglioso di quello che ho visto”

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita con il Como, Antonio Conte ha ribadito la buona prestazione della sua squadra e della sua felicità in merito nonostante il pareggio. Durante il suo intervento ha voluto sottolineare l’approccio di due giocatori in particolare e di come la rosa presenti ancora risorse importanti:

“Sono contento di Elmas, ma anche di Gutierrez, ho trovato due risorse. Bene Rrahmani che non giocava da un bel po’. Abbiamo speso tante energie, Spinazzola ha chiesto di essere cambiato, ma ha voluto giocare ed ha fatto un ottimo primo tempo. Spinazzola ha problemi a livello pubalgico, lo gestiremo. Vedremo come gestire Gilmour. Pronti per martedì, con questo spirito, voglia e determinazione. Sono orgoglioso di quello che ho visto”