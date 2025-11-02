Conte orgoglioso: “Sono molto più contento di tante volte in cui abbiamo vinto”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, nel post partita contro il Como, ha parlato in conferenza stampa e si è detto orgoglioso della prestazione dei suoi ragazzi. Il Corriere dello Sport scrive: “Contentissimo, al di là del pareggio. «Un bicchiere mezzo pieno» perché il suo Napoli gli è piaciuto, tanto. Una partita «all’arma bianca», contro un Como tosto, ormai una realtà del nostro campionato secondo tutti, pure per Antonio Conte. «Sono molto più contento di tante volte in cui abbiamo vinto, ho avuto risposte da squadra vera». Il Napoli, insomma, gli è piaciuto. «Se c’è qualcosa da recriminare per il Como è il rigore sbagliato nel primo tempo. quando avrebbe potuto passare in vantaggio, ma nel secondo c’è stata solo una squadra in campo ed era la nostra. Non ricordo parate da parte di Milinkovic-Savic. Al di là di tutto, è stata una partita di stampo europeo in cui c’erano due squadre che cercavano di superarsi andando a pressare a tutto campo. Lo dicono le statistiche: loro migliori nel possesso palla, noi con più tiri nello specchio». Alcuni parati da Butez, il portiere francese di Fabregas: «Uno che ha i guanti per caso, un portiere che trova sempre la soluzione coi piedi, un vero e proprio giocatore, tanto che ai miei a un certo punto ho detto di smettere di provare a pressarlo». Ultimo difensore di un Como che ormai è una realtà consolidata: «Forse qualcuno non se n’è accorto, ma hanno calciatori forti – ha proseguito Conte -, proprio per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati sempre sul pezzo nonostante le difficoltà del primo tempo»”.

Factory della Comunicazione