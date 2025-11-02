Chiariello: ”Napoli non soddisfacente, ma risultato buono”

A Campani Sport, nel corso del suo canonico editoriale Umberto Chiariello ha detto la sua sulla prestazione del Napoli contro il Como. Queste le sue dichiarazioni:

”Il Napoli non mi ha soddisfatto sotto il piano del gioco, il Como ha dominato ed è stato molto più pericoloso. Ma il campionato è una gara a tappe e in questi casi il punto è buono, non rammarichiamoci”.

Su Milinkovic-Savic: ‘‘Adesso viene esaltato come l’eroe che è, dopo aver parato due rigori di fila. Ma ricordiamo che lui stesso aveva provocato il rigore con un’entrata kamikaze. A differenza di Meret lui è molto più appariscente e meno costante.”

Su De Bruyne: ”Da oggi si verifica che tutti coloro che dicevano che a Conte è stato tolto un problema con De Bruyne, capiscono veramente di calcio poco, molto poco. Perché a Napoli oggi la luce era totalmente spenta. I centrocampisti corrono di più, ma a vuoto.”