Calamai: “Troppi infortuni, il Napoli ha perso identità”

By Gabriella Calabrese
Non si può dare un giudizio univoco. Il Napoli è una squadra che non riesce a trovare un assetto stabile, viste le defezioni continue. Luca Calamai, giornalista, ha parlato di Napoli-Como nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb: C’è un Napoli che ha perso identità a causa dei tanti infortuni. Il para rigori Milinkovic-Savic regala altri punti d’oro alla squadra di Conte. Senza la prodezza su Morata il Como avrebbe potuto sbancare il Maradona. È un Napoli così così. Fatico a pensare che la creatura di De Laurentiis possa portare avanti a cento all’ora la voglia di vincere un altro scudetto e il desiderio di andare fino in fondo in Champions. Il rischio è di restare a metà del guado su entrambi i fronti”.

