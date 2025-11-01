VIVI IL LIVE – Napoli-Como: azzurri per confermarsi in vetta!

Premere f5 per aggiornare la pagina

PRECEDENTI CON IL COMO

Sono 34 i precedenti totali tra Napoli e Como, di cui 24 disputati in serie A, 8 nel campionato cadetto e 2 in Coppa Italia. Nella massima serie il bilancio vede 18 successi azzurri, 4 pareggi e 2 sconfitte con 54 reti realizzate e 16 subite. La prima sfida si giocò allo stadio «Collana» il 2 gennaio del 1949 davanti a circa 18mila spettatori.

Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti Serie A 24 18 4 2 54 16 Serie B 8 3 1 4 8 8 Coppa Italia 2 1 1 0 3 2 34 22 6 6 65 26

Due i precedenti del fischietto friulano con gli azzurri, entrambi nel 2025, con altrettante vittorie (al Verona il 12 gennaio e, più recentemente, alla Fiorentina il 13 settembre).

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Zufferli (Udine); Assistenti: Mokhtar-Fontemurato, IV Uomo: Crezzini. VAR: Di Bello, AVAR: Abisso.

Continuità: è questo l’imperativo in casa Napoli! Gli azzurri, in campo alle 18.00 contro il Como, vogliono centrare il terzo successo consecutivo e confermarsi in vetta alla classifica. Sulla strada di Antonio Conte e i suoi uomini, si affacciano i lariani di Cesc Fabregas, anch’essi in fiducia dopo l’ultima affermazione sul Verona che li ha portati al quinto posto, a soli cinque punti di distanza dal primato. Servirà massima attenzione: Nico Paz e compagni in quest’avvio di stagione hanno già messo ko avversarie di peso come Lazio, Fiorentina e Juventus.