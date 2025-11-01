LiveCalcioNapoli

VIVI IL LIVE – Napoli-Como: azzurri per confermarsi in vetta!

By Riccardo Cerino
0

Premere f5 per aggiornare la pagina

16.40 – Squadre al Maradona: il Como è arrivato allo stadio

Factory della Comunicazione

DAL TERRENO DI GIOCO

15.30 – Primi tifosi al Maradona! Fermento per il match del Maradona: a poco meno di tre ore dalla partita Fuorigrotta si inizia a riempire in attesa del fischio d’inizio della partita contro il Como.

DALLO SPOGLIATOIO AZZURRO

IL MARADONA ASPETTA IL COMO…

MATCHDAY

PRECEDENTI CON IL COMO

Sono 34 i precedenti totali tra Napoli e Como, di cui 24 disputati in serie A, 8 nel campionato cadetto e 2 in Coppa Italia. Nella massima serie il bilancio vede 18 successi azzurri, 4 pareggi e 2 sconfitte con 54 reti realizzate e 16 subite. La prima sfida si giocò allo stadio «Collana» il 2 gennaio del 1949 davanti a circa 18mila spettatori.

Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti
Serie A 24 18 4 2 54 16
Serie B 8 3 1 4 8 8
Coppa Italia 2 1 1 0 3 2
  34 22 6 6 65 26

METEO SU NAPOLI

I PRECEDENTI ARBITRALI

Due i precedenti del fischietto friulano con gli azzurri, entrambi nel 2025, con altrettante vittorie (al Verona il 12 gennaio e, più recentemente, alla Fiorentina il 13 settembre).

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Zufferli (Udine); Assistenti: Mokhtar-Fontemurato, IV Uomo: Crezzini. VAR: Di Bello, AVAR: Abisso.

Continuità: è questo l’imperativo in casa Napoli! Gli azzurri, in campo alle 18.00 contro il Como, vogliono centrare il terzo successo consecutivo e confermarsi in vetta alla classifica. Sulla strada di Antonio Conte e i suoi uomini, si affacciano i lariani di Cesc Fabregas, anch’essi in fiducia dopo l’ultima affermazione sul Verona che li ha portati al quinto posto, a soli cinque punti di distanza dal primato. Servirà massima attenzione: Nico Paz e compagni in quest’avvio di stagione hanno già messo ko avversarie di peso come Lazio, Fiorentina e Juventus.

Potrebbe piacerti anche
News

Esclusiva-El Pampa Sosa: “Il Napoli deve migliorare molto per quanto riguarda…

News

L’ex Ventura: “Sugli infortuni bisogna anche farsi delle domande”

News

Roma – Festival Letteratura Sportiva: il programma completo. Si parte dal…

Calcio

Ancona: “Napoli/Como…gara per nulla scontata!”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.