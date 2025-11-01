Verissimo, ospiti e anticipazioni oggi e domani su Canale 5

(Adnkronos) –

Verissimo torna su Canale 5 per due nuove puntate condotte da Silvia Toffanin oggi sabato 1 novembre e domani domenica 2 novembre. Il programma di oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30, si apre con l'intervista a Nicoletta Mantovani, che parlerà di Pavarotti 90, il grande tributo che Canale 5 manderà in onda il 5 novembre per celebrare, a 90 anni dalla nascita, il Maestro Luciano Pavarotti. Quindi, la chiacchierata con l'attrice Caterina Murino, diventata mamma, dopo un lungo percorso, del piccolo Demetrio Tancredi. Salto su Temptation Island con Rosario Guglielmi, che risponderà all'ex fidanzata Lucia Ilardo. Quindi, riflettori sulla vita complicata di Karina Cascella e sul momento magico della coppia formata da Alex Belli e Delia Duran. Infine, sarà a Verissimo Eda Ece, l’attrice che interpreta Yildiz, la protagonista femminile della serie di Canale 5 Forbidden Fruit. La puntata di domani, al via alle 16, propone Roberto Bolle, re della danza a livello mondiale, che nei giorni scorsi ha ricevuto, all’Università di Firenze, la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, Linguaggi e Culture della Comunicazione. Spazio al cinema con l'intervista di famiglia per Asia Argento, per la prima volta in studio con i figli Anna Lou e Nicola. Si prosegue con Claudio Amendola, che dal 6 novembre al cinema con il film Fuori la verità. Capitolo sport: ecco Alessia Orro, pilastro della Nazionale femminile di pallavolo che dopo l'oro alle Olimpiadi ha trionfato anche ai Mondiali. Inoltre, spazio all’amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia sbocciata a Uomini e donne che quest’estate è convolata a nozze. Dopo la delicata udienza che si è tenuta martedì 28 ottobre, sarà in studio, Evelina Sgarbi, accompagnata da sua madre Barbara, per commentare cosa sia successo in aula: dall’incontro con suo padre, alla scelta del giudice del Tribunale Civile di Roma di riservarsi la decisione per valutare se Vittorio Sgarbi abbia bisogno o meno di un amministratore di sostegno. Infine, intervista a Giuseppe Noschese, padre di Michele Noschese, il dj morto questa estate a Ibiza, in circostanze ancora poco chiare.

