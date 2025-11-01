Adnkronos News

Valanga in Alto Adige, tre morti sulla Cima Vertana

(Adnkronos) – Una valanga si è staccata nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige, coinvolgendo un gruppo di cinque scialpinisti di nazionalità tedesca. Al momento si registrano tre vittime.  Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, coordinate dalla Stazione del Soccorso Alpino di Solda con il supporto delle stazioni del Soccorso Alpino limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di Finanza, del servizio di elisoccorso e dei Vigili del Fuoco a valle. 
