UFFICIALE – Diego Lopez è il nuovo ds del Genoa: lo spagnolo sostituisce Ottolini!

Adesso è ufficiale, Diego Lopez è il nuovo direttore sportivo del Genoa. Ecco il tanto atteso comunicato: “Genoa CFC comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens“.

“Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali”, hanno dichiarano il presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andres Blazquez, “per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve che di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”.

Factory della Comunicazione

Fonte: TMW