NewsCalcioSerie A

UFFICIALE – Diego Lopez è il nuovo ds del Genoa: lo spagnolo sostituisce Ottolini!

By Riccardo Cerino
0

Adesso è ufficiale, Diego Lopez è il nuovo direttore sportivo del Genoa. Ecco il tanto atteso comunicato: “Genoa CFC comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens“. 

Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali”, hanno dichiarano il presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andres Blazquez, “per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve che di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”. 

 

Factory della Comunicazione

Fonte: TMW

Potrebbe piacerti anche
Interviste

“Anche senza De Bruyne, il Napoli deve saper fare tutto! Spalletti-Juve? Legame…

News

Serie A, Udinese-Atalanta 1-0: un lampo di Zaniolo interrompe l’imbattibilità…

Live

VIVI IL LIVE – Napoli-Como: azzurri per confermarsi in vetta! In campo col…

News

Le FORMAZIONI UFFICIALI di NAPOLI e COMO

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.