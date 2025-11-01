Sky ipotizza la formazione azzurra contro il pimpante Como

La pesante sconfitta contro il PSV è già un lontano ricordo. Il presente, infatti, parla di un Napoli che è tornato sin da subito a vincere e convincere.

Dopo la batosta subita in Olanda gli azzurri hanno affrontato due gare di campionato al meglio delle proprie possibilità, riuscendo a battere l’Inter nello scontro diretto per i primi posti della classifica e il Lecce in una trasferta molto ostica.

Ora, però, arriva il momento cruciale della stagione: prima della sosta i campioni d’Italia affronteranno tre sfide parecchio impegnative, utili come banco di prova per capire le reali ambizioni del gruppo di Conte.

Napoli-Como, la probabile formazione degli azzurri

Tante assenze per il Napoli, che la scorsa settimana ha perso De Bruyne e che dovrà fare ancora a meno di Lobotka e Meret. In porta ci sarà dunque Milinkovic-Savic, mentre la difesa del 4-3-3 di Conte sarà composta da Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno e Spinazzola. In mezzo al campo sono imprescindibili Anguissa e McTominay, mentre il regista sarà ancora lo scozzese Gilmour. Davanti torna Hojlund dal 1′, che verrà affiancato da Politano e David Neres.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

Fonte: GdM