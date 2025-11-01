Adnkronos News

Sinner-Zverev, oggi semifinale Atp Parigi – Match in diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi contro Alex Zverev nella seconda semifinale dell'Atp Masters 1000 di Parigi. L'azzurro, numero 2 del mondo, affronta il tedesco, testa di serie numero 3, per un posto in finale. Sinner e Zverev tornano ad incontrarsi pochi giorni dopo la finale del torneo Atp di Vienna, vinta dall'altoatesino.  In finale, il vincente affronterà Felix Auger-Aliassime. Il canadese, numero 9 del tabellone, in semifinale batte il kazako Alexander Bublik per 7-6 (7-3), 6-4 in 1h35'. Auger-Aliassime si assicura anche la qualificazione alle Atp Finals di Torino: resterà fuori Lorenzo Musetti. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

‘Daspo’ da Milano per Hannoun, l’annuncio dal corteo pro Pal:…

Adnkronos News

Colpo al Louvre, 38enne accusata di complicità nel furto

Adnkronos News

Wta Finals, esordio vincente per Errani e Paolini in doppio

Adnkronos News

Grecia, sparatoria in un villaggio di Creta: 2 morti e 10 feriti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.