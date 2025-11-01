Serie A, Udinese-Atalanta 1-0: un lampo di Zaniolo interrompe l’imbattibilità della Dea!

Basta un lampo di Nicolò Zaniolo all’Udinese per avere la meglio sull’Atalanta, fino a questo momento unica squadra imbattuta in campionato. Proprio l’ex atalantino decide la sfida del Bluenergy Stadium al 40′ del primo tempo: Ekkelenkamp sulla sinistra serve in verticale Kamara, palla a centro area per Zaniolo che fulmina Carnesecchi con una conclusione di prima intenzione che si insacca sotto l’incrocio dei pali. I friulani avrebbero subito l’occasione per raddoppiare, ma il portiere ospite si supera su Karlstrom.
Nella ripresa i cambi di Juric non sortiscono l’effetto sperato: l’Atalanta si rende maggiormente propositiva in avanti, ma senza impensierire più di tanto la retroguardia di Runjaic. Che ottiene meritatamente i tre punti rilanciando le proprie ambizioni europee, mentre per i bergamaschi – che non vincono dallo scorso 21 settembre – è crisi.