Sacchi: “Il Napoli sfrutterà la superiorità numerica in campo. Col Como gara da tripla!”

Nel corso dell’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si è soffermato sulla sfida fra Napoli e Como, in scena al Maradona quest’oggi alle 18.00.

Che partita si aspetta a livello tattico?

“Napoli e Como non buttano mai via il pallone. Il Napoli proverà a spingere e a sfruttare la superiorità numerica in mezzo al campo. Il palleggio dei ragazzi di Conte è spesso molto verticale e molto incisivo“.

E Fabregas che cosa farà?

“Ordinerà un pressing molto offensivo, perché cercherà di non far partire l’avversario. Il Como gioca con la difesa molto alta e dovrà stare attento perché il Napoli ha elementi bravi a buttarsi negli spazi. Penso a McTominay, centrocampista di rara efficacia e alla velocità di Hojlund. Mi aspetto una partita aperta“.

Che cosa significa?

“Se credete che il Como andrà a fare le barricate, come farebbero tante squadre del nostro campionato, siete fuori strada. Fabregas ha centrocampisti di qualità, ha un talento purissimo come Nico Paz, ama fraseggiare, ricamare l’azione e poi cercare l’imbucata. Il Napoli non dovrà farsi trovare scoperto. Da una parte c’è la sagacia tattica di Conte, e dall’altra c’è Fabregas che, in un paio d’anni, ha trasformato il Como e lo ha fatto diventare una squadra molto spagnola. L’importante è non volere la luna e non pretendere che il Como vada in Champions League. Deve ancora terminare il suo percorso di crescita. Guardo con interesse a questa realtà, perché mio papà Augusto era originario di quei luoghi e anch’io, nel sangue, ho qualcosa di comasco. Quindi dico: forza Fabregas!“.

Se dovesse fare un pronostico?

“Gioca la tripla: 1X2. Può succedere di tutto. Aggiungo, da amante del gioco, che, finché ci saranno allenatori come Conte e Fabregas, il calcio sarà in buone mani“.