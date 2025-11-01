NewsCalcioNapoli

Rrahmani: “Bisogna correre tanto contro queste squadre”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
Amir Rrahmani è intervenuto in conferenza stampa, dopo il pareggio con il Como, ecco le sue parole: “Bisogna correre tanto contro queste squadre, non siamo riusciti a vincere ma siamo riusciti anche a non perdere. Quando non riesci a vincere non devi perdere”. Come è stato il tuo rientro dopo l’infortunio? “Per me è stata molto difficile, dopo 2 mesi perdi i ritmi. Ho sofferto molto durante la gara, per le tante corse indietro e i tanti duelli. Contro una squadra così è molto difficile tornare in campo, ma sono contento”. Partita troppo spezzettata? “Il difensore loro si è fatto male. Ci sono stati duelli forti, può accadere”. Due gare senza prendere gol. “Dobbiamo avere paura di prendere gol e subire contropiedi. Quando siamo capaci di capire queste cose, più duelli vinciamo e l’avversario più difficoltà ha di fare gol”.

