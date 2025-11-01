Premiato Giovanni Manna: il direttore sportivo del Napoli riceve il “Maestrelli” a Castel Volturno

Riconoscimento prestigioso per Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che ha ricevuto a Castel Volturno il Premio Maurizio Maestrelli 2025, destinato ogni anno ai protagonisti del calcio italiano che si distinguono per meriti sportivi e valori umani.

Factory della Comunicazione

La consegna è avvenuta nelle strutture del club azzurro, alla presenza del presidente della Mondosport Events Giulio Halasz e dell’assessore allo Sport di Cassino Rosario Iemma. Manna non aveva potuto partecipare alla cerimonia ufficiale dello scorso maggio, ma ha ora ricevuto di persona l’onorificenza.

Il premio rappresenta un attestato di stima per l’ottimo lavoro svolto nella passata stagione, culminata con la conquista del quarto scudetto nella storia del Napoli e con la crescita del progetto sportivo partenopeo.

Fonte: Corriere dello Sport