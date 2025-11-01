Politano: “Gara dispendiosa, volevamo vincere ma va bene così. Ora testa alla prossima”

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Como.

“Quanto sono stanco? Abbastanza, è stata una gara dispendiosa contro una squadra forte con grandi giocatori. Volevamo vincere, ma abbiamo portato a casa un punto e va bene così. Quanti rigori para Milinkovic-Savic in allenamento? Non è facile segnare a Vanja, si vede dalla statura. Lui e Meret sono fortissimi e siamo felici di averli in rosa. Classifica? Volevamo portare a casa i tre punti, ma quando non vinci l’importante è non perdere. Ora tra due giorni si rigioca e bisogna ricaricare le pile perchè sarà una gara fondamentale.”