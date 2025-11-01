Occhi su Gilmour: stasera per lui c’è la prova del Diez

E’ il sostituto naturale di Lobotka, Billy Gilmour, anche se viene spontaneo dire che lo slovacco non si sostituisce. Lo scozzese, nelle ultime gare, è stato un po’ il termometro degli azzurri, in difficoltà contro Torino e Psv, bene contro Inter e Lecce. Scrive il CdS: “Questo “vecchio” Gilmour formato 4-3-3 può rivelarsi assai prezioso con le sue caratteristiche da regista verticale che non ha neppure Lobotka. Billy, infatti, ama essere il fulcro della manovra e anche per lui la presenza di De Bruyne a tratti è sembrata ingombrante con il belga che si abbassava a ricevere palla dai difensori. Adesso, invece, i riferimenti sono chiari e, specie con Hojlund lì davanti, c’è per Gilmour la possibilità di cercare una sponda ma anche di mettere il pallone alle spalle della difesa avversaria. […] Oggi allo stadio Maradona è in programma la prova del Diez e per Diez si intende un certo Nico Paz”