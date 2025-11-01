Nasce la prima community ufficiale azzurra

Nasce la prima community ufficiale di tifosi del Napoli. Il club azzurro ieri ha presentato la sua nuova Membership Ufficiale. Un progetto innovativo che rappresenta il primo passo della collaborazione con la nuova realtà di tecnologia sportiva KDA3 per creare un legame diretto con i tifosi. In che modo? Due piani: uno Free accessibile a tutti gratuitamente e uno Premium dal costo di 75 euro. I membri potranno accedere a contenuti digitali e vincere premi unici. Sottoscrivere la Membership Premium, inoltre, garantirà ulteriori vantaggi riservati come l’accesso anticipato alla vendita di biglietti, voucher spendibili sull’e-commerce del club e, ancora, concorsi dedicati con in palio premi speciali tra cui tour dello stadio, esperienze pre-partita a bordo campo, visite al centro sportivo, incontri con i campioni e maglie autografate. Tutti i tifosi potranno registrarsi da oggi direttamente nell’app ufficiale o tramite il sito ufficiale del Napoli. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione