NAPOLI-COMO: TOP & FLOP

Napoli e Como si erano affrontate al Maradona lo scorso anno ad ottobre, dando vita a una gara spettacolare terminata 3-1 per i partenopei.

Si è giocata alle ore 18 allo stadio “Diego Armando Maradona” la sfida tra il Napoli e il Como, anticipo della decima giornata di campionato di Serie A. I partenopei hanno finalmente dato un bel segnale a Lecce dove, grazie a una testata del solito Anguissa, sono riusciti a strappare i tre punti interrompendo una striscia di quattro sconfitte consecutive esterne tra campionato e Champions. Molto buono finora è il percorso dei lariani del tecnico catalano Cesc Fabregas, decisi a voler dare fastidio fino alla fine alle Big per un posto in Europa. Il match e’ stato molto bello sul piano tattico, un po’ meno dal punto di vista dello spettacolo con poche occasioni e uno 0-0 quasi scontato.

TOP

Milinkovic Savic– Non è particolarmente preciso negli appoggi e nei lanci lunghi. E se devo dirla tutta il suo intervento sull’episodio del rigore è molto ingenuo. Fin qui sembrerebbe quasi un flop e invece è lui TOP PLAYER DEL MATCH perché para il rigore (secondo consecutivo) di Morata che valgono un punto in più in classifica.

Rrhamani– Non vedeva il campo da più di due mesi il kosovaro, eppure scende in campo da vero leader. Provvidenziale un suo intervento alla disperata di testa nella ripresa. Da’ sicurezza a tutto il reparto. BENTORNATO SOLDATINO!!!

Gutierrez– Entra a inizio ripresa per un affaticato Spinazzola e ancora una volta dimostra personalità. Più quantità che qualità sulla corsia di sinistra, il suo ingresso e non quello di Olivera e’ la dimostrazione che sta scalando posizioni nelle gerarchie.

FLOP

Neres– Il brasiliano è troppo fumoso, mai realmente concreto quando chiamato in causa. Talvolta si specchia troppo nelle sue giocate che, per inciso, non gli riescono mai. Stavolta merita la sostituzione.

Hojilund– Il danese non trova mai la porta restando nella morsa della retroguardia del Como. Non vince quasi nessun duello e non riesce mai a far salire i compagni. Il Napoli ha bisogno come il pane dei suoi gol.

“Top & Flop Napoli-Como” è a cura di Marco Lepore

